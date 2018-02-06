Девять человек погибли в ДТП под Тихвином

06.02.2018 10:25

В результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика под городом Тихвином Ленинградской области погибли девять человек. Об этом написала Фонтанка.ру со ссылкой на сводки дорожной полиции. Авария произошла сегодня в 06:20 на 423 километре автодороги Вологда – Новая Ладога. Погибли восемь пассажиров и водитель микроавтобуса «Форд Торнео», которые ехали в Санкт-Петербург из Вологды. Водитель грузовика госпитализирован.

Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти