19 тонн польских груш пустили под трактор

05.02.2018 10:47

В Себежском районе Псковской области уничтожена партия "санкционных" груш. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 19 тонн свежих груш из Польши пытались провезти через границу под видом виниловых обоев. Груз, ввоз которого в страну запрещен указом президента РФ, был задержан правоохранительными органами и передан должностным лицам Управления. Впоследствии всю партию уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.