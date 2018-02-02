Уволен начальник СИЗО № 3 города Выборга

02.02.2018 17:00

Руководитель СИЗО № 3 г. Выборга уволен из органов федеральной службы исполнения наказаний. Такое решение принято начальником регионального управления ФСИН после проверки, проведённой в следственном изоляторе под руководством областного прокурора Бориса Маркова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, "в ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, ненадлежащее материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, находящихся под стражей, непринятие необходимых мер по поддержанию режимных требований и изоляции осуждённых и обвиняемых в совершении преступлений".

В целях устранения нарушений прокурором 47 региона внесено представление начальнику УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Его рассмотрение прокуратура области взяла под контроль.