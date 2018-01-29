Сгоревший автобус № 12 перед выходом на линию был исправен
Из-за чего загорелся пассажирский автобус в Выборге, определит экспертиза. Напомним, ЧП произошло в минувшую пятницу ранним утром. Автобус выполнял первый рейс по маршруту №12. В салоне находился один пассажир. На конечной остановке – в Харитоновском микрорайоне - в моторном отсеке вспыхнул огонь. Водитель пытался самостоятельно тушить его, но пламя стремительно распространялось, и к моменту прибытия пожарных автобус выгорел полностью. Никто не пострадал. По словам водителя, перед выходом в рейс техническое состояние машины проверяли, она была исправна. Причину пожара предстоит установить дознавателям.
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