Сгоревший автобус № 12 перед выходом на линию был исправен

29.01.2018 16:24

Из-за чего загорелся пассажирский автобус в Выборге, определит экспертиза. Напомним, ЧП произошло в минувшую пятницу ранним утром. Автобус выполнял первый рейс по маршруту №12. В салоне находился один пассажир. На конечной остановке – в Харитоновском микрорайоне - в моторном отсеке вспыхнул огонь. Водитель пытался самостоятельно тушить его, но пламя стремительно распространялось, и к моменту прибытия пожарных автобус выгорел полностью. Никто не пострадал. По словам водителя, перед выходом в рейс техническое состояние машины проверяли, она была исправна. Причину пожара предстоит установить дознавателям.