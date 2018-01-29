В воскресном ДТП на "Скандинавии" пострадали семь человек

29.01.2018 12:01

Семь человек, включая дорожного рабочего, пострадали в воскресенье в ДТП на 136 километре трассы "Скандинавии". Об этом нам сообщили в Выборгском отделе ГИБДД. Как мы уже сообщали ранее, авария с участием трех автомобилей произошла 28 января в 12:25 в месте проведения дорожных работ. В "Мазду", остановившуюся на запрещающий сигнал светофора, врезалась "Нива", за рулем которой был 49-летний водитель. От удара иномарку выбросило на "встречку", где она столкнулась с "Ауди". Пострадали семь человек, в числе которых оказался и работник дорожной организации. По сообщению некоторых СМИ, водитель "Мазды" госпитализирован в тяжелом состоянии.

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