На «Скандинавии» три автомобиля столкнулись под знаком "Дорожные работы"
29.01.2018 09:54
В Выборгском районе Ленинградской области накануне столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие.
Как сообщает Агентство "Диалог" со ссылкой на УГИБДД по Петербургу, ДТП произошло 28 января на 136 километре трассы «Скандинавия». В 12:25 водитель «Нивы» в месте проведения дорожных работ врезался в стоящую «Мазду 3», которая от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Ауди А6". Травмы получили два человека: водитель "Мазды", который находится в тяжелом состоянии, и дорожный рабочий.
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