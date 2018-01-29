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На «Скандинавии» три автомобиля столкнулись под знаком "Дорожные работы"

29.01.2018 09:54

Znak DorRaboti largeВ Выборгском районе Ленинградской области накануне столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие.
Как сообщает Агентство "Диалог" со ссылкой на УГИБДД по Петербургу, ДТП произошло 28 января на 136 километре трассы «Скандинавия». В 12:25 водитель «Нивы» в месте проведения дорожных работ врезался в стоящую «Мазду 3», которая от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Ауди А6". Травмы получили два человека: водитель "Мазды", который находится в тяжелом состоянии, и дорожный рабочий.

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