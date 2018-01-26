В Выборге сегодня утром сгорел рейсовый автобус

26.01.2018 11:42

Рейсовый автобус маршрута № 12 сгорел сегодня утром в Выборге. ЧП произошло в Харитоновском микрорайоне около 6 часов утра. По данным 78.ru, в момент возгорания людей в автобусе не было. Вызванный наряд пожарных потушил возгорание, однако, как говорится в сообщении, автобус восстановлению не подлежит.