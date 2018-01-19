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Разыскиваются очевидцы ДТП на подъезде к Брусничному

19.01.2018 16:36

GIBDD largeИнспекторы Выборгского отдела ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадали люди. 10 января в 19:10 на 16 км автодороги "подъезд № 1 к КПП Брусничное" неустановленный водитель грузового автомобиля неверно выбрал безопасный боковой интервал и безопасную скорость движения, вследствие чего совершил столкновение с двигавшимся навстречу "Опелем". От удара легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Мицубиси". В результате ДТП пострадали пассажиры "Мицубиси" 1984 и 1959 года рождения.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить инспекторам по розыску с 9.00 до 18.00 по номеру 8(921) 889-49-20 или в дежурную часть ОГИБДД по тел 8(81378) 2-69-06, 8(81378) 4-66-90.

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