В Выборге у гендиректора турфирмы вырвали сумку с крупной суммой денег

16.01.2018 11:01

Вечером 15 января в Выборге ограбили 55-летнюю женщину, генерального директора туристической фирмы. Как сообщает online47, на улице преступник вырвал у нее из рук сумку. По словам пострадавшей, в ней были деньги фирмы в сумме 700 тысяч рублей, а также 15 тысяч личных денег женщины. Похищенными оказались также мобильный телефон, банковские карты и паспорт выборжанки.

Позже в мусорном контейнере на проспекте Ленина была обнаружена украденная сумка, в которой были только документы.