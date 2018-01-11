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Липовая история болезни принесла пациенту Рощинской больницы реальные деньги

11.01.2018 16:34

Sledstvenniy Komitet800x600Врача-терапевта из Рощинской больницы подозревают в служебном подлоге. Уголовное дело возбудил следственный отдел по городу Выборгу. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2016 года подозреваемая вела фальшивую историю болезни. В неё вносились сведения о якобы имеющемся у пациента стационара заболевании. В результате таких действий вышеуказанный пациент получил по больничному листу более 32 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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