Липовая история болезни принесла пациенту Рощинской больницы реальные деньги

11.01.2018 16:34

Врача-терапевта из Рощинской больницы подозревают в служебном подлоге. Уголовное дело возбудил следственный отдел по городу Выборгу. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2016 года подозреваемая вела фальшивую историю болезни. В неё вносились сведения о якобы имеющемся у пациента стационара заболевании. В результате таких действий вышеуказанный пациент получил по больничному листу более 32 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.