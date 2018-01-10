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ВИДЕО: полиция Выборга разыскивает магазинную воровку

10.01.2018 17:55

Krazha100118Женщину, подозреваемую в краже, разыскивают выборгские полицейские.
Как сообщили нам в районном УМВД, преступление было совершено 8 января, в интервале с семи до половины восьмого вечера, в сетевом магазине, на Ленинградском шоссе. Одна из покупательниц положила в продуктовую тележку ключ от шкафчика, в котором оставила на хранение свои вещи. Пока она выбирала товары, другая женщина взяла ключ и направилась с ним к выходу. После этого пострадавшая не обнаружила в шкафу своего имущества. Причинённый ущерб она оценила в семь тысяч рублей.
Всех, кто узнал женщину на видео, полицейские просят позвонить по телефону дежурной части 8 (81378) 3-03-07.

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