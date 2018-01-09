40 ДТП произошло в Выборгском районе за восемь дней нового года
С 1 по 8 января на территории Выборгского района Ленобласти произошло 40 дорожно-транспортных происшествий; в пяти из них пострадали люди, сообщили нам в отделе ГИБДД. Авария с самыми тяжелыми последствиями случилась 6 января в 19:10 на 76 километре трассы "Скандинавия". В результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли; еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Более старые статьи:
- ВИДЕО: возмутители спокойствия на МАПП "Торфяновка" взяты под стражу
- 700 с лишним килограммов незаконно ввезенных в страну продуктов были сожжены
- В Санкт-Петербурге при взрыве в супермаркете пострадали 13 человек
- Мужчины, штурмовавшие границу на Торфяновке, сдались властям
- ЧП на МАПП "Торфяновка": возбуждено уголовное дело
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Четыре человека погибли на дорогах Выборгского района в минувшие выходные
- Разыскивается водитель, сбивший пешехода на перекрестке Гагарина - Приморская
- В Выборгском районе не сумели разъехаться два скутера
- Водителю и пассажирке опрокинувшегося квадроцикла потребовалась помощь медиков
- На «Скандинавии» очередное ДТП с трагическим исходом