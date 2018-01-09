40 ДТП произошло в Выборгском районе за восемь дней нового года

09.01.2018 11:13

С 1 по 8 января на территории Выборгского района Ленобласти произошло 40 дорожно-транспортных происшествий; в пяти из них пострадали люди, сообщили нам в отделе ГИБДД. Авария с самыми тяжелыми последствиями случилась 6 января в 19:10 на 76 километре трассы "Скандинавия". В результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли; еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.