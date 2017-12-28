В Санкт-Петербурге при взрыве в супермаркете пострадали 13 человек
13 человек пострадали при взрыве в супермаркете Петербурга. Уже известно, что взрывное устройство сработало в ячейке камеры хранения. Как сообщили в Смольном, в больницах остаются восемь человек, пять из них в состоянии средней тяжести, пишет «Российская газета». Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Сейчас ведется розыск людей, которые могут быть причастны к взрыву.
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