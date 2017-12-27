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Мужчины, штурмовавшие границу на Торфяновке, сдались властям

27.12.2017 17:44

Granitsa StopВодитель и пассажир автомобиля, штурмом взявшего государственную границу, сдались властям. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.
Напомним, микроавтобус направлялся из Финляндии в Россию через МАПП "Торфяновка". Водитель и пассажир прошли паспортный контроль, а затем воспрепятствовали таможенному досмотру. Мужчины буквально заставили инспектора выпрыгнуть из машины, после чего автомобиль снес шлагбаум и скрылся. Сотрудник таможни получил телесные повреждения. Позже машина была обнаружена брошенной в районе поселка Торфяновка.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время подозреваемые явились в таможенный орган и готовы давать показания.

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