Мужчины, штурмовавшие границу на Торфяновке, сдались властям

27.12.2017 17:44

Водитель и пассажир автомобиля, штурмом взявшего государственную границу, сдались властям. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Напомним, микроавтобус направлялся из Финляндии в Россию через МАПП "Торфяновка". Водитель и пассажир прошли паспортный контроль, а затем воспрепятствовали таможенному досмотру. Мужчины буквально заставили инспектора выпрыгнуть из машины, после чего автомобиль снес шлагбаум и скрылся. Сотрудник таможни получил телесные повреждения. Позже машина была обнаружена брошенной в районе поселка Торфяновка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время подозреваемые явились в таможенный орган и готовы давать показания.