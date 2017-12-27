Автомобиль, сломавший шлагбаум на Торфяновке, найден брошенным

27.12.2017 10:52

Автомобиль, прорвавшийся через границу на МАПП "Торфяновка", обнаружен брошенным в районе поселка Торфяновка. Водитель и пассажир объявлены в розыск. Как нам сообщили в Управлении МВД по Выборгскому району, легковая машина направлялась из Финляндии в Россию. На пропускном пункте "Торфяновка" водитель и пассажир (по предварительным данным, один из них гражданин Финляндии, другой - России) прошли паспортный контроль. А во время попытки таможенника досмотреть груз они вытолкнули инспектора из машины и, сломав шлагбаум, уехали в направлении России. Как нам сообщили в полиции, сотрудник таможни получил телесные повреждения. По предположению полицейских, оружия в машине не было.Напомним, ранее в СМИ появилась информация о вооруженном прорыве границы на МАПП "Торфяновка".