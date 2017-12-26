ВИДЕО: выборгские следователи проводят проверку по факту смерти ребенка
Разбираясь в причинах смерти малолетней выборжанки, следователи, в том числе, дадут оценку действиям врачей.
Как мы уже сообщали ранее, в детской городской больнице, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, скончалась 2-летняя девочка. Это произошло примерно через два часа после того, как её привезли туда родители.
По предварительным данным, смерть ребенка наступила от инфекции. Рассматривается и другая версия – наличие ранее не выявленного заболевания. Следователи ждут результатов медицинского судебного исследования. Процессуальное решение будет принято после проверки. Она может продолжаться в течение месяца.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В Выборгском районе спасатели обнаружили тела двух человек
- Выборгского предпринимателя будут судить за взятку
- У пассажирки поезда «Белые ночи» роды принимали «всем составом»
- За изнасилование жительницы пос. Победа гражданин Узбекистана отсидит 6 лет 4 месяца
- В Выборге раскрыто убийство исполнительного директора ООО «ВыборгАвтономГаз» Александра Кравченко