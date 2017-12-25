В Выборге следователи проводят проверку по факту смерти ребенка
Следственным отделом по городу Выборгу проводится проверка по факту смерти двухлетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, 21 декабря в Выборге родители привезли в детскую городскую больницу девочку, которая позже скончалась.
В ходе осмотра тела ребенка телесных повреждений не выявлено. Семья благополучная. По предварительным данным, смерть наступила от инфекции.
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