В Рощино из детсада ушел ребенок

20.12.2017 15:48

Из детского сада в пос. Рощино самовольно ушёл ребёнок. Этой историей заинтересовалась городская прокуратура.

Всё случилось в минувший понедельник вечером. По предварительным данным, во время прогулки мальчик беспрепятственно вышел за пределы территории детсада - вслед за чужими родителями, забравшими своего ребёнка, - и сел в маршрутку. Одинокого малыша в салоне заметил водитель и отвёз обратно в детский сад. О происшествии стало известно полицейским. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения. Ход проверки контролирует Выборгская прокуратура.