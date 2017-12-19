На горнолыжном курорте "Снежный" ночью произошел пожар

19.12.2017 14:03

В поселке Коробицыно, на горнолыжном курорте «Снежный», произошел пожар. По предварительной информации, ночью 19 декабря там загорелось административное здание, в котором располагались пункт проката спортивного инвентаря и ресторан. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, общая площадь пожара составила почти тысячу квадратных метров. Благодаря работе огнеборцев удалось избежать человеческих жертв и не допустить распространения огня. В 03:30 пожар был полностью ликвидирован. Устанавливаются причины возгорания.

Отметим, 20 декабря на горнолыжном курорте должно стартовать открытие сезона. На официальном сайте «Снежного» сообщается, что сегодня, 19 декабря, и завтра, 20-го, горнолыжный комплекс работать не будет.