На горнолыжном курорте "Снежный" ночью произошел пожар
В поселке Коробицыно, на горнолыжном курорте «Снежный», произошел пожар. По предварительной информации, ночью 19 декабря там загорелось административное здание, в котором располагались пункт проката спортивного инвентаря и ресторан. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, общая площадь пожара составила почти тысячу квадратных метров. Благодаря работе огнеборцев удалось избежать человеческих жертв и не допустить распространения огня. В 03:30 пожар был полностью ликвидирован. Устанавливаются причины возгорания.
Отметим, 20 декабря на горнолыжном курорте должно стартовать открытие сезона. На официальном сайте «Снежного» сообщается, что сегодня, 19 декабря, и завтра, 20-го, горнолыжный комплекс работать не будет.
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