В Выборге на пешеходном переходе насмерть сбит мужчина
11.12.2017 10:32
9 декабря в Выборге на Ленинградском шоссе у дома № 67 вновь произошла трагедия. В 9 часов вечера водитель автомобиля ВАЗ сбил 37-летнего мужчину. Как сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пешеход переходил дорогу по нерегулируемой зебре. В результате наезда человек получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Правоохранительные органы проводят проверку.
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