Во Всеволожском районе поддельную водку развозили на "скорой"

08.12.2017 16:13

В 47 регионе правоохранители пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством суррогата. Так называемый "цех" находился на территории гаражного кооператива во Всеволожском районе. Там производили, разливали и реализовывали поддельный алкоголь под видом водки. Для перевозки суррогатной продукции до места хранения использовались, в том числе, автомобили, закамуфлированные под скорую помощь. В настоящее время следователями проводятся обыски по 16 адресам на территории Ленобласти и Петербурга.