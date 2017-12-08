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Во Всеволожском районе поддельную водку развозили на "скорой"

08.12.2017 16:13

Butilki YaschikВ 47 регионе правоохранители пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством суррогата. Так называемый "цех" находился на территории гаражного кооператива во Всеволожском районе. Там производили, разливали и реализовывали поддельный алкоголь под видом водки. Для перевозки суррогатной продукции до места хранения использовались, в том числе, автомобили, закамуфлированные под скорую помощь. В настоящее время следователями проводятся обыски по 16 адресам на территории Ленобласти и Петербурга.

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