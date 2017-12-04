Полторы тонны европродуктов не довезли россияне до дома
67 случаев незаконного ввоза гражданами в ручной клади продуктов животного происхождения пресечено за ноябрь в МАПП «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород». Как сообщили нам в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, более 1,2 тонны молочной и 250 килограммов мясной и рыбной продукции было изъято инспекторами ведомства в связи с отсутствием необходимых разрешений на ввоз и ветеринарных сертификатов.
Напоминаем, с территории Евросоюза граждане России могут ввезти для личного пользования не более 5 кг продуктов животного происхождения на человека.
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