Полторы тонны европродуктов не довезли россияне до дома

04.12.2017 16:58

67 случаев незаконного ввоза гражданами в ручной клади продуктов животного происхождения пресечено за ноябрь в МАПП «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород». Как сообщили нам в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, более 1,2 тонны молочной и 250 килограммов мясной и рыбной продукции было изъято инспекторами ведомства в связи с отсутствием необходимых разрешений на ввоз и ветеринарных сертификатов.

Напоминаем, с территории Евросоюза граждане России могут ввезти для личного пользования не более 5 кг продуктов животного происхождения на человека.