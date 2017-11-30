Сегодня утром в Выборге водитель Гранд Чероки сбил студентов на переходе
Сегодня, 30 ноября, в 8:05 на Ленинградском шоссе, напротив магазина «Строим наш дом», автомобилем Jeep Grand Cherokee были сбиты два семнадцатилетних пешехода. Студенты агропромышленного колледжа переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростки были доставлены в межрайонную больницу, сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД.
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