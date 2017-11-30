Сегодня утром в Выборге водитель Гранд Чероки сбил студентов на переходе

30.11.2017 13:19

Сегодня, 30 ноября, в 8:05 на Ленинградском шоссе, напротив магазина «Строим наш дом», автомобилем Jeep Grand Cherokee были сбиты два семнадцатилетних пешехода. Студенты агропромышленного колледжа переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростки были доставлены в межрайонную больницу, сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД.