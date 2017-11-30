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Найдено тело второго погибшего моряка с катера "Крутояр"

30.11.2017 10:47

Kater Krutoyar PodyemВ акватории Финского залива обнаружено тело второго погибшего с перевернувшегося катера «Кутояр». Напомним, из экипажа выжил только один человек. Лоцмейстерский катер опрокинулся в районе порта Высоцк в ночь с понедельника на вторник. В воде оказались три человека. Одного из них спасли сразу. После многочасовых поисков было обнаружено тело другого члена экипажа. Накануне вечером найден еще один погибший.
На месте происшествия работали спасатели, в том числе водолазы, сотрудники ГИМС, специалисты береговой охраны, транспортной прокуратуры, представители местной администрации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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