В Финском заливе продолжаются поиски члена экипажа катера "Крутояр"

29.11.2017 10:55

Спасатели продолжают поисковые работы в акватории Финского залива, где во вторник перевернулся лоцманский катер.

Напомним, ЧП произошло 28 ноября в четвёртом часу утра неподалёку от острова Игривый. В воде оказались три человека. Одного удалось спасти сразу, его подняли на борт сухогруза. Днем на поверхность был поднят затонувший катер, внутри нашли тело погибшего моряка. Поиски ещё одного члена экипажа продолжаются.

Северо-западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".