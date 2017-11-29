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Три года проведет в колонии житель Светогорска по приговору суда

29.11.2017 10:24

Reshetka OknoВ Выборгском городском суде вынесли приговор 27-летнему Сергею Мерлушкину, жителю Светогорска, под колёсами машины которого погибла пожилая женщина. Трагедия произошла на железнодорожном переезде в Светогорске ранним утром 9 сентября. Подсудимый, не имевший водительского удостоверения, сел за руль нетрезвым и совершил наезд на дежурную по переезду. А затем скрылся с места ДТП, не сообщив о случившемся в полицию. От полученных травм женщина скончалась.
Суд признал Сергея Мерлушкина виновным в совершении преступления. При назначении наказания была учтена явка с повинной, раскаяние, а также то, что на его иждивении есть малолетние дети.
Ближайшие три года Мерлушкин проведет в колонии-поселении. Кроме того, ему предстоит компенсировать родственникам погибшей моральный вред и материальный ущерб на общую сумму более 350 тысяч рублей.

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