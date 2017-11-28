Обнаружено тело одного из членов экипажа катера "Крутояр"

28.11.2017 17:40

Найдено тело члена экипажа лоцманского катера, опрокинувшегося сегодня ночью в акватории Финского залива.

Как мы сообщали ранее, ЧП произошло в четвертом часу неподалёку от острова Игривый (рядом с Высоцком). После высадки лоцмана на борт сухогруза катер катер «Росморпорта» опрокинулся. Возможно, это произошло из-за сильной волны. В воде оказались три человека. Одного успели спасти члены экипажа сухогруза. Еще двух человек - капитана и механика катера "Крутояр" спасатели искали до вечера. В результате удалось обнаружить тело одного из них.