ВИДЕО: ребенок получил тяжелую травму в детском саду

28.11.2017 16:07

Ребенок получил серьезные травмы в одном из детских садов Выборгского района. В ситуации разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Инцидент произошел в сентябре этого года. Девочка, оставшаяся без присмотра, забралась на игровой комплекс и сорвалась со ступеней. До сих пор она проходит реабилитацию.

По версии сотрудников детского учреждения, пострадавшего ребенка привели в сад до официального открытия. Но даже если факт подтвердится, это не снимает ответственности с воспитателей.