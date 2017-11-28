В Выборге пешехода насмерть сбил "Ленд Крузер"
Пешеход погиб в результате ДТП в Выборге. Трагедия произошла сегодня в половине восьмого утра на ул. Островной. Как рассказали нам в местном отделе ГИБДД, мужчина средних лет переходил дорогу по «зебре», когда на него совершил наезд «Ленд Крузер». Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в Выборгскую межрайонную больницу, но спасти его не удалось.
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