28.11.2017 10:44

ЧП произошло минувшей ночью в акватории Финского залива - в Выборгском районе. В 3 часа 45 минут неподалёку от острова Игривый перевернулся лоцманский катер «Росморпорта». По предварительным данным, за несколько минут до аварии с него на сухогруз производилась высадка лоцмана. В тот момент, когда суда стали расходиться, катер опрокинулся - возможно, из-за сильной волны. В воде оказались три человека. Одного успели спасти члены экипажа сухогруза. Они переправили его на сушу. Там мужчину осмотрели медики и пришли к выводу, что состояние его здоровья опасений не вызывает.

На месте происшествия работают оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях областного управления МЧС, дежурные смены инспекции по маломерным судам Выборгского района, аварийно-спасательного формирования города Выборга, бригады скорой медицинской помощи, полиция, представители местной администрации. Всего - 93 человека, 22 единицы техники.

Поиски двоих пострадавших продолжаются.