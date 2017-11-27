На улице Приозерска найдено тело 12-летнего мальчика

27.11.2017 10:55

В минувшую субботу, 25 ноября, в городе Приозерске Ленинградской области обнаружено тело 12-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебного медицинского исследования, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).