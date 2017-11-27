На улице Приозерска найдено тело 12-летнего мальчика
В минувшую субботу, 25 ноября, в городе Приозерске Ленинградской области обнаружено тело 12-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебного медицинского исследования, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Более старые статьи:
- В Сертолово мужчина погиб, совершая утреннюю пробежку
- За продажу несуществующего лемура житель Ленобласти заплатит крупный штраф
- ВИДЕО: прокуратура нашла нарушения на базе отдыха "Тапиола"
- В петербургском порту разбираются, какая именно рыба прибыла из Марокко
- Житель Санкт-Петербурга уехал на рыбалку и пропал
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В Выборге пассажирка получила тяжелую травму, упав в салоне автобуса
- В Выборгском районе задержаны и изобличены убийцы
- В Выборгском районе 26-летний пассажир БМВ погиб, водитель получил ранения
- Экскаваторщик, пострадавший при обвале в карьере, скончался
- Виновник ДТП с тремя пострадавшими предстанет перед Выборгским судом