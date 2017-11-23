В петербургском порту разбираются, какая именно рыба прибыла из Марокко

23.11.2017 12:47

Россельхознадзору предстоит определить содержимое пяти контейнеров, задержанных в порту Бронка. Как сообщили нам в ведомстве, при физическом досмотре груза, прибывшего из Марокко и заявленного как "мороженая сардина", инспекторы Россельхознадзора обнаружили на коробках маркировку «мороженая тушка сардинеллы». В настоящее время при причине этого несоответствия движение груза приостановлено.

Для справки: сардина – это рыбка длиной 20 - 25 см и весом не более 60 граммов; а сардинелла в длину достигает до 40 см, ее вес - до 900 граммов.