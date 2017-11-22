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Внимание: мошенники "утепляют" стеклопакеты в квартирах жителей Выборга

22.11.2017 11:54

Steklo DozhdЗлоумышленники придумывают все новые способы выудить деньги у пожилых выборжцев. Об одном таком случае нам рассказала местная жительница Наталья Дмитриевна, позвонившая сегодня утром в редакцию. Она стала свидетельницей того, как в квартиру к ее знакомым - пожилой семейной паре, живущей на Крепостной, 13, - пришёл молодой человек, назвавшийся представителем петербургской компании "Тёплый дом". Он предложил в преддверии зимы провести диагностику стеклопакетов, установленных в квартире пенсионеров в прошлом году. Проведя "диагностику", он посетовал на то, что местные фирмы ставят выборжцам некачественные окна, и предложил устранить найденные недочеты за 19 тысяч 400 рублей. Хозяйка согласилась, после чего пришел еще один мужчина и начал "утеплять" стеклопакеты, а "диагност", прихватив деньги, немедленно ушел, не оставив ни чека, ни расписки. Он объяснил, что его ждут еще в одной семье, на пр. Победы, 3а. Лишь на следующий день пожилая женщина поняла, что ее обманули.
Напоминаем, если вы подозреваете, что в отношении вас совершаются противоправные действия, звоните в дежурную часть Управления МВД по телефону 3-03-07.
И конечно, не будьте излишне доверчивыми - не впускайте в квартиру посторонних людей. Вначале позвоните родным, близким, друзьям или соседям и попросите у них совета, как поступить в подобной ситуации. Не спешите становиться жертвой мошенников!

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