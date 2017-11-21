В Выборге пенсионер пойдет под суд за убийство по неосторожности
Следственным отделом по городу Выборгу завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего мужчины. Пенсионер обвиняется в причинении смерти по неосторожности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Как мы сообщали ранее, в ночь на 31 июля 2017 года в одном из домов в деревне Вязы Выборгского района Ленобласти было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением руки и туловища.
Следствием установлено, что погибший вместе с женой находился в этом доме в гостях. Хозяин дома вместе с гостем решили развлечься стрельбой из пистолета «ТТ», имевшегося у хозяина, который нашел оружие в лесу. С балкона второго этажа гость произвел выстрел в сторону двора, после чего, держа пистолет за ствол, передал его хозяину дома. Тот, взявшись за рукоять пистолета, непреднамеренно произвел выстрел в гостя, который от полученного ранения скончался на месте.
Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, уголовное дело направлено в суд.
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