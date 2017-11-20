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Житель Выборгского района осужден за стрельбу по людям из пневматики

20.11.2017 11:50

Gorodskoi Sud800x600Выборгский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы условно. Он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением оружия.
Следствием установлено, что 13 мая в ночное время в поселке Селезнево мужчина в ответ на сделанное ему замечание четыре раза выстрелил из пневматического пистолета в некоего гражданина, после чего распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Пострадавшему была причинена физическая боль и нанесены телесные повреждения, сообщили нам в городской прокуратуре.
Условное наказание подсудимому назначено с испытательным сроком два года. В течение этого времени он не должен менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа; регулярно являться на регистрацию; не допускать нарушений общественного порядка.

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