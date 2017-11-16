В Почте России прокомментировали ЧП в Светогорске
УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает, что в результате проникновения в отделение почтовой связи в городе Светогорске никто из сотрудников не пострадал. Все почтовые отправления также находятся в целости и сохранности. Филиал оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего установления обстоятельств происшествия и задержания злоумышленников.
Кроме того, в ведомстве отметили, что происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.
Напомним, в ночь на 15 ноября 2017 года в помещение отделения связи в Светогорске проник неизвестный злоумышленник и похитил денежные средства в сумме 380 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет преступника.
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