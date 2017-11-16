В Светогорске обокрали почту

16.11.2017 10:14

В Выборгском районе Ленинградской области полиция расследует кражу крупной суммы денег из отделения Почты России. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на среду неизвестный проник в помещение почты в городе Светогорске и похитил более 380 тысяч рублей. С заявлением в полицию утром 15 ноября обратилась начальник отделения связи. Женщина сообщила, что входная дверь была взломана. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Полиция ведет розыск предполагаемого преступника.