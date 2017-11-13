Россиянин нашпиговал свой автомобиль финскими продуктами

13.11.2017 17:00

Машину, буквально нашпигованную финскими продуктами питания, задержали на посту МАПП "Брусничное" выборгские таможенники. Автомобиль марки «СААБ» под управлением россиянина следовал из Финляндии. О товарах, подлежащих обязательному декларированию, мужчина не заявлял, однако у сотрудника таможни возникли подозрения на этот счёт. Для проверки использовали инспекционно-досмотровый комплекс. В результате обнаружилось немало интересного. Упаковки со сливочным маслом были спрятаны в технологической нише заднего бампера, упаковки с сыром - в салоне под ковриками и в подкапотном пространстве, молочная и мясная продукция - в технологических нишах автомобиля - всего 258 единиц товара общим весом более 146 килограммов. Груз признан коммерческой партией. Возбуждено административное дело.