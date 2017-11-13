8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Россиянин нашпиговал свой автомобиль финскими продуктами

13.11.2017 17:00

customs131117Машину, буквально нашпигованную финскими продуктами питания, задержали на посту МАПП "Брусничное" выборгские таможенники. Автомобиль марки «СААБ» под управлением россиянина следовал из Финляндии. О товарах, подлежащих обязательному декларированию, мужчина не заявлял, однако у сотрудника таможни возникли подозрения на этот счёт. Для проверки использовали инспекционно-досмотровый комплекс. В результате обнаружилось немало интересного. Упаковки со сливочным маслом были спрятаны в технологической нише заднего бампера, упаковки с сыром - в салоне под ковриками и в подкапотном пространстве, молочная и мясная продукция - в технологических нишах автомобиля - всего 258 единиц товара общим весом более 146 килограммов. Груз признан коммерческой партией. Возбуждено административное дело.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Ноября 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»