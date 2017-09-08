Трагедия на полигоне ЗВО в Ленобласти

08.09.2017 11:12

Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при проведении плановых стрельб на полигоне в Ленобласти, сообщает штаб Западного военного округа. Трагедия произошла в четверг около 12.30. Уточняется, что при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов при касании с землей отклонился от траектории и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения. В итоге один человек погиб на месте, остальные были ранены. Их доставили в медицинские учреждения. Двое в тяжелом состоянии. На месте работает комиссия Западного военного округа.