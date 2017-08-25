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На Брусничном житель Петербурга оставил 138 килограммов сыра и масла

25.08.2017 16:34

Tamognya62 кг сливочного масла и 76 кг сыра разных сортов масла пришлось оставить на границе жителю Петербурга. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, мужчина возвращался на родину из Финляндии. Продукты, ввозимые в Россию с нарушением всевозможных норм, обнаружили инспекторы при досмотре автомобиля и багажа туриста.
Напоминаем, ввозить продукты животного происхождения без разрешения Россельхознадзора и без ветеринарного сертификата страны отправления товара можно в количестве, не превышающем пять килограммов на одно физическое лицо.

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