На Брусничном житель Петербурга оставил 138 килограммов сыра и масла

25.08.2017 16:34

62 кг сливочного масла и 76 кг сыра разных сортов масла пришлось оставить на границе жителю Петербурга. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, мужчина возвращался на родину из Финляндии. Продукты, ввозимые в Россию с нарушением всевозможных норм, обнаружили инспекторы при досмотре автомобиля и багажа туриста.

Напоминаем, ввозить продукты животного происхождения без разрешения Россельхознадзора и без ветеринарного сертификата страны отправления товара можно в количестве, не превышающем пять килограммов на одно физическое лицо.