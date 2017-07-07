Петербурженку на границе лишили финского улова
Инспекторы Россельхознадзора не позволили петербургской рыбачке вывезти улов с территории Финляндии. Женщину задержали на пункте пропуска «Вяртсиля». Она везла домой 11 пакетов свежемороженой озёрной рыбы - всего 18 с половиной килограммов. Судаков, окуней и подлещиков ей пришлось вернуть в Финляндию, сообщает Фонтанка.фи со ссылкой на пресс-службе карельского Управления Россельхознадзора.
Петербурженка объяснила, что о правилах ввоза рыбы в Россию она не знала.
Напомним, рыбу, мясо или птицу для личного использования запрещено ввозить в Россию без заводской упаковки. Вес не должен превышать 5 кг.
Более старые статьи:
- В Песочном найден труп новорожденного младенца
- 42-летний выборжец осужден за продажу наркотиков и организацию наркопритона
- Пенсионерку из Лесогорского обокрал лже-электрик
- Десять с половиной лет проведет в колонии жительница Приозерска за «наркотическую» передачу в СИЗО
- Капитана и пассажира финской яхты обвиняют в незаконном пересечении госграницы