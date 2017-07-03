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Капитана и пассажира финской яхты обвиняют в незаконном пересечении госграницы

03.07.2017 16:17

Yacht030717За пассажира, проспавшего границу, перед российским законом ответит капитан финского судна.
В отношении двух граждан Финляндии возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Об этом нам сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Установлено, что 30 июня гражданин Финляндской республики в составе группы граждан на судне TORNATOR. I прибыл в Россию по Сайменскому каналу, не пройдя пограничный контроль на выезде с территории Финляндии. Об этом свидетельствовало отсутствие соответствующей отметки в его паспорте. Как пояснил сам турист, во время проведения погранконтроля он спал в своей каюте.
В настоящее время и сам нарушитель, и капитан судна задержаны. Как выяснилось, капитан знал о том, что пассажир пересек границу незаконно, но не воспрепятствовал нарушению.
Теперь за попытку незаконного пересечения границы обоим будет предъявлено обвинение. Яхта изъята в качестве вещественного доказательства.

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