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Возросло число ДТП с участием диких животных

27.06.2017 12:17

Znak Dikie ZHivotnieВ Ленобласти участились случаи ДТП с участием диких животных. В Выборгском районе в месяц происходит в среднем 6 - 8 таких аварий. К счастью, в этом летнем сезоне пока обошлось без жертв, рассказал специалист Северо-западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию животного мира Ленобласти Александр Громов.
Он отметил, что сейчас на наиболее опасных участках трассы «Скандинавия» установлены предупреждающие знаки «Осторожно, дикие животные!». Водителей специалисты призывают быть внимательными, особенно в вечерние и ночные часы, и соблюдать скоростной режим. Охотоведы напоминают, что водитель, проигнорировавший знак и сбивший в зоне его действия дикое животное, будет нести административную ответственность.

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