На «Скандинавии» «Лада Приора» столкнулась с «Газелью»
27.06.2017 10:02
Один человек погиб, другой получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло накануне на 75 километре трассы «Скандинавия». По данным регионального Управления ГИБДД, около 16 часов 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». Один из пассажиров легковушки погиб, другой получил травмы.
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