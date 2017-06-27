На «Скандинавии» «Лада Приора» столкнулась с «Газелью»

27.06.2017 10:02

Один человек погиб, другой получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло накануне на 75 километре трассы «Скандинавия». По данным регионального Управления ГИБДД, около 16 часов 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». Один из пассажиров легковушки погиб, другой получил травмы.