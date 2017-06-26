В Выборге совершено разбойное нападение на «Секс-шоп»

26.06.2017 16:14

В Выборге разыскивают мужчину, ограбившего магазин интимных товаров. Как сообщает 47news, в воскресенье вечером в «Секс-шоп» зашел мужчина. Он потребовал у продавца деньги, а получив отказ, разбил витрину и похитил товар - презервативы, лубрикант и два фаллоимитатора. Продавец нажал тревожную кнопку, но грабитель покинул магазин еще до прибытия наряда полиции.