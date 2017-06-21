Разыскиваются очевидцы наезда на пешехода
21.06.2017 15:27
Свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход, просят позвонить в дежурную часть Выборгского отдела ГИБДД.
9 июня в 18:45 в Выборге, на пересечении Московского проспекта и улицы Мира, был сбит человек. Наезд совершил 28-летний водитель автомобиля Land Rover. Пешеход получил телесные повреждения.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 2-69-06.
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