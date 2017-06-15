Глеб Грозовский переведен в выборгский следственный изолятор

15.06.2017 12:13

Приозерский суд оставил подозреваемого в педофилии священника Глеба Грозовского под стражей на шесть месяцев и отклонил ходатайство защиты о возвращении дела на доследование. Назначена дата следующего заседания - 22 июня. Как сообщает 47news, несколько дней назад Грозовский был перевезен из "Крестов" в следственный изолятор города Выборга. Сделано это для сокращения времени в пути, поскольку выезд из Петербурга почти всегда затруднен.

Напомним, по версии следствия, Грозовский надругался над тремя девочками. Один эпизод произошел, по данным СК РФ, летом 2011 года в православном детском лагере в Приозерском районе Ленобласти, ещё два — в июне 2013 года на острове Кос в Греции.