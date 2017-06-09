Электричка на Выборгском направлении сошла с рельсов
Три вагона пригородного электропоезда сообщением Санкт-Петербург – Кирилловское сошли с рельсов. ЧП произошло 8 июня в 22:35 на станции Белоостров. К счастью, обошлось без пострадавших. Для ликвидации последствий в Белоостров были направлены восстановительные поезда со станций Выборг и Санкт-Петербург-Финляндский. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, из-за аварии поезд сообщением Выборг – Санкт-Петербург простоял больше двух часов. Состав из Хельсинки опоздал в Петербург на полтора часа. Восстановить движение удалось 9 июня в 00 часов 16 минут. Причины произошедшего выясняются.
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