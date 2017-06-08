Житель Ленинградской области винит врачей в смерти матери (ВИДЕО)
Александр Лютиков намерен добиваться наказания медиков, по вине которых, как он считает, умерла его 72-летняя мать.
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