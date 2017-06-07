Смертельное ДТП на «Скандинавии»: подробности

07.06.2017 11:13

Как мы уже сообщали ранее, автомобильная авария, унесшая человеческие жизни, произошла сегодня утром на выезде из Выборга. Утром, в половине восьмого, на 159-м километре трассы «Скандинавия» столкнулись «УАЗ Патриот» и грузовик «Вольво» с полуприцепом. Как рассказали нам во 2-й отдельной роте ДПС регионального управления ГИБДД, «УАЗ», ехавший со стороны Выборга, поворачивал на трассу, ведущую к Торфяновке. В это время по ней ехала фура. Водитель внедорожника по невыясненным обстоятельствам не пропустил большегруз, и машины столкнулись.

Напомним, в результате ДТП водитель и пассажир УАЗа погибли на месте. Ещё один пассажир в тяжёлом состоянии доставлен в Выборгскую межрайонную больницу.